Roberto Mosquera: "Es el mejor partido no solo por el resultado, sino porque le ganamos al campeón en su cancha"

Sporting Cristal ganó 1-0 a Alianza Lima | Fuente: @LigaFutProf

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, valoró y destacó la victoria del cuadro celeste frente a Alianza Lima por 1-0. El DT rimense considera que ha sido uno de los mejores partidos de su equipo en lo que va del año por dos razones: le ganó al campeón y en su cancha.

"He felicitado a mis jugadores, hay que tener personalidad definida para jugar en una cancha difícil y ante un rival difícil. Ganamos bien. El resultado no se traduce. Hicimos un buen primer tiempo, debimos estar más finos en la definición. La posesión es una de nuestras armas. La posesión es para que no la tenga el rival, la primera medida defensiva es tenerla y luego tratar de hacer daño. Fue un buen partido, todo lo que trabajamos en la semana funcionó, estamos contentos ya que no todos ganan en Matute", indicó Roberto Mosquera en conferencia de prensa.

Sporting Cristal salió victorioso en Matute

"Siempre intentamos salir a ganar, nosotros tomamos un riesgo calculado, dejamos espacios y quedamos mano a mano pero no es algo que tenga un peso específico en todos los partidos. Fuimos adelante y estuvimos muy atentos atrás", añadió el técnico de Sporting Cristal.

La victoria ante Alianza Lima tiene una doble satisfacción para Sporting Cristal."Es el mejor partido no solo por el resultado, sino porque le ganamos al campeón y en su cancha. Eso no sucede siempre. Este equipo el primer tiempo fue impecable, trabajo impecable, contento por el rendimiento. Ahora manejamos todos los tiempos y dimos pocos espacios".

