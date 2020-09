Roberto Mosquera | Fuente: LigaFutProf

Pese a Sporting Cristal igualó 0-0 con Cienciano en el Alejandro Villanueva, el técnico Roberto Mosquera aseguró que se queda tranquilo por lo que mostró su equipo dentro del campo.

"No me voy preocupado porque jugamos muy bien al fútbol. Nos faltó tranquilidad en los últimos metros, pero jugamos muy bien al fútbol. Me gustó mucho el equipo", indicó Mosquera a RPP Noticias.

El técnico de Sporting Cristal considera que no hay ansiedad de sus jugadores dentro del campo. "Es falta de precisión en los últimos metros. Fuimos imprecisos en los últimos metros. Se lleva rápido la pelota al área contraria y ahí deberíamos ser precisos, pero nosotros fuimos precipitados y eso te lleva al error técnico", añadió.

Sobre la respuesta de su equipo en el segundo tiempo. "Hay un rival también, que también juega y de mucho recorrido, que saben cómo moverse en el campo. Nosotros no hemos jugado solos. Al margen de eso, yo vi un buen primer tiempo y también un buen segundo tiempo, si que no viera eso, estaría incómodo".