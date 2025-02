"No tienes la información correcta": Jean Ferrari salió en defensa de Rodrigo Ureña por su frustrado pase a Belgrano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pide hablar con la verdad. Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, le respondió al periodista César Luis Merlo sobre la información que brindó por la no llegada de Rodrigo Ureña a Belgrano.

A través de su cuenta de X, el exfutbolista le pidió al comunicador "contrastar la información" que posee, ya que de esa manera no pierde su objetividad y credibilidad.

"Yo sospecho que no tienes la información correcta. Para ser objetivo y tener credibilidad deberías contrastar la información de ambas instituciones", escribió Jean Ferrari en sus redes sociales.

Y es que César Luis Merlo indicó que Rodrigo Ureña no quiso firmar con el cuadro de Córdoba aduciendo que "no se sintió cómodo con el ambiente que se vivió ayer en la cancha”. Además, informó que Belgrano sospecha que Universitario le ofreció más dinero, algo que Jean Ferrari desestima.

¿Por qué Rodrigo Ureña no llegó a Belgrano?

Durante la mañana, RPP pudo conocer que Rodrigo Ureña no iba a ser jugador de Belgrano de Córdoba. De acuerdo con la información recopilada, el cuadro argentino no cumplió con el pago por el traspaso del mediocampista chileno en el plazo establecido por el equipo crema.

Según se conoció, Belgrano no cumplió con el pago de la cláusula de salida, la cual equivale a 600 mil dólares. Pero eso no es todo, pues otro factor determinante para que el caso de un giro fue la postura del mismo jugador. Y es que, tras pasar algunos días en la institución de Belgrano, sintió insatisfacción e incomodidad al ver que no se respetaban algunos acuerdos y condiciones que se le habían propuesto.