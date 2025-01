Alfonso Barco reveló que el campeón mundial Enzo Fernández estuvo muy cerca de jugar en la San Martín

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Universidad San Martín, en su etapa en la Primera División, se destacó por traer jugadores extranjeros de poco nombre, pero de gran nivel.

De hecho, por el cuadro santo pasaron Pablo Vitti, Gonzalo Ludueña, Roberto Ovelar, Hebert Arriola y Aké Loba, este último considerado la venta más cara del fútbol peruano al mercado exterior.

Pero, los que pocos saben es que San Martín estuvo a punto de contratar a un campeón del mundo. Alfonso Barco, actual jugador de Defensor Sporting de Uruguay, reveló que su papá estuvo a punto de contratar a Enzo Fernández. ¿Cómo es la historia?

San Martín muy cerca de contratar a Enzo Fernández

'Fonchi', en conversación con Pase Filtrado, reveló que Álvaro Barco, cuando era dirigente de la San Martín, viajó a Argentina para ver las reservas de los equipos y se mostró interesado en dos jugadores: Benjamín Rollheiser y Enzo Fernández, ambos en ese entonces en River Plate.

"Yo lo he acompañado a mi viejo a Uruguay y a Argentina desde muy chico. Cuando la San Martín dejó de tener presupuesto, me decía 'Fonchi, vamos 10 días a Argentina' y nos íbamos a ir a ver las reservas de los equipos", indicó en un primer momento.

"Antes de la pandemia fuimos a ver River vs San Lorenzo en la Ciudad Deportiva de River y vimos el partido de reserva y estaba Enzo Fernández. Mi viejo quería traer a un jugador que estaba en el Benfica... (Benjamín) Rollheiser. Enzo estaba en reserva y recién lo iban a prestar. De hecho, se iba a ir de River, pero al final lo prestan a Defensa. Mi viejo pidió prestado a Enzo Fernández y le dijeron que no, que quería ir a Defensa y Jusiticia. Al final, el resto es historia", finalizó el ex Universitario de Deportes.