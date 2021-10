Cusco FC se enfrenta a San Martín | Fuente: @LigaFutProf

San Martín vs Cusco FC EN VIVO | Hoy, domingo, 3 de setiembre, desde las 10:30 am, ambos equipos están comprometidos con el descenso y este partido en el estadio de San Marcos será de vida o muerte. No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de Perú. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



Fecha y hora del San Martín vs Cusco FC

Domingo, 3 de octubre, a partir de las 10:30 a.m.

Lugar

Estadio San Marcos





San Martín vs Cusco FC: transmisión minuto a minuto