Sebastián Britos confirma su fichaje por Universitario: "Está todo arreglado, voy al más popular de Perú"

Será de Universitario. Sebastián Britos se convertirá en el flamante portero de la tienda crema de cara al centenario del club en el año 2024.

El último martes, RPP Deportes indicó que el arquero Sebastián Britos fue el elegido por la dirección deportiva de Universitario de Deportes de cara a la próxima temporada y ahora el guardameta, en conversación con la prensa de su país, confirmó que será parte de la 'U' en el corto plazo. Su llegada a la capital se dará en los próximos días.

"Ya está todo arreglado. Se puede decir que soy el nuevo arquero, sí. Universitario se contactó conmigo previo a las finales, traté de manejarlo con mesura por lo que nos estábamos jugando. No quiero faltarle el respeto a la gente de Alianza ni Cristal, pero voy al equipo más popular de Perú", le dijo Britos a Sport890.

Sebastián Britos apunta a titular en la tienda crema. | Fuente: 1950fotos

Sebastián Britos, el '1' de Universitario en el centenario

Luego, comentó que su arribo al vigente campeón de la liga peruana de primera división es un gran paso en su carrera profesional.

"Es algo importante esto para mi, sobre todo por la edad. Yo quería jugar en un equipo grande, hace tiempo tenía ese deseo. Quería tener ese desafío de ver si estoy capacitado para estar en un grande" agregó.

Más adelante, a Sebastián Britos se le consultó en relación a la supuesta oferta de parte del Nacional de Uruguay. Hay que tener en cuenta que en esta temporada 2023 fue campeón con el Liverpool de su país y considerado mejor portero del campeonato.

"No sé si realmente estuve cerca de Nacional. No iniciaron ninguna negociación. Me enteré que llegué a ser prioridad, pero no pasó nada. Frené un poco lo de la 'U' esperando tener una charla con Nacional. El acuerdo (con los cremas) es por un año con opción a otro más", sostuvo el guardameta.

Por último, sostuvo que "en mi carrera jugué en Bolivia, México y Colombia, esta sería mi cuarta salida al exterior y creo que la última. Voy a un gran equipo, con muchos desafíos y expectativa".

En tanto, se espera que se sume a la pretemporada de la 'U' el próximo 2 de enero. Los merengues ya se entrenan en Campo Mar.

