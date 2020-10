Christian Cueva será titular ante Paraguay. | Fuente: Selección Peruana

La Selección Peruana está a puertas de debutar en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, y todo hace indicar que Ricardo Gareca probaría sistema distinto al acostumbrado 4-2-3-1. En las últimas dos prácticas, el 'Tigre' utilizó el mismo '11', con Renato Tapia, Pedro Aquino y Yoshimar Yotún en la primera línea, Raúl Ruidíaz de punta y, abiertos, André Carrillo y Christian Cueva.

Este último, precisamente, sería uno de los jugadores que cambiaría de posición, teniendo en cuenta que, en los últimos partidos, jugó por el medio, de '10'. Sin embargo, tampoco es algo nuevo para él. Este miércoles, a un día del Paraguay vs. Perú, conversamos con 'Aladino' en RPP Noticias.

¿Cómo te sientes ahora en la Selección, ya con cuatro partidos en tu equipo?

Muy contento, agradecido con la oportunidad de poder estar con mis compañeros. Lógicamente, ya más tranquilo por la oportunidad que estoy teniendo, es lo que quería yo, tener la confianza de jugar al fútbol, sentirme bien con la pelota. Cuando estamos en la Selección es otra cosa, uno cambia el chip. La alegría y confianza es grande para desarrollarse con tranquilidad.

¿Hay un Christian Cueva distinto entre tu última convocatoria (octubre 2019) y ahora?

Yo, particularmente, no siento que cuando me ha tocado venir a la Selección me haya afectado tanto el jugar o no jugar, ni a mí ni a mis compañeros. Tener una continuidad en tu equipo te prepara mejor, no sé si mental o físicamente, pero definitivamente una seguidilla de partidos te trae tranquilidad para poder desarrollarte dentro de un campo, pero no tengo problema en ese sentido si he tenido continuidad o no.

¿Qué le dirías a quienes no le tienen fe a la Selección sin Paolo Guerrero?

No creo que se trate de ver si la gente tiene fe o no. Te soy sincero, nosotros pensamos en que nosotros sabemos lo que tenemos como grupo, no individual, porque esto no se ha conseguido individualmente. Sabemos la importancia de Paolo, de Flores. Hay jugadores como Callens y Reyna que son importantes, pero cuando digo importantes me refiero a cuando estamos todos juntos.

A quien le toque jugar, es decisión del 'profe'. Al que le haya tocado, lo ha hecho de la mejor manera. Nos tenemos que adaptar rápidamente a lo que el 'profe' quiera con un nuevo sistema. Quizás empiece a tener variantes en los jugadores. Particularmente, pienso que el grupo ya se conoce. Juegue como juegue, ya se conoce, pero, sin duda, no deja de ser importante la presencia de Paolo como capitán, de 'Orejas' también. Pienso que son jugadores que siempre van a ser de mucha importancia para la Selección.

¿Qué diferencias hay entre tener a Jefferson Farfán o Raúl Ruidíaz de '9'?

Obvio son diferentes caracteristicas de ambos, pero es un grupo y cuando le toca jugar a alguien se ha mostrado firme. Lo improtante es que los que estamos aquí estamos poreparados para cuando nos toque. Vamos a esperar, porque quien toma la decisión es el entrenador.

¿Qué te parece la posibilidad de volver a jugar por izquierda?

No tengo ningún problema de jugar por izquierda en caso me toque a mí hacerlo. Ya lo he hecho hace mucho y creo que eso particularmente no me afectaria. Vengo jugando de medio hace mucho, pero pienso que todavía puedo hacer el recorrido por izquierda, ya con mucha mas experiencia y roce.