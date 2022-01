Estadio Nacional. | Fuente: Andina

El exministro de Salud, Víctor Zamora, se mostró contrariado por las nuevas medidas sanitarias del Gobierno relacionadas al fútbol peruano. Sostuvo que los estadios son lugares seguros cuando las personas asistentes son vacunadas y llevan mascarilla.

"Al inicio utilizamos la cuarentena generalizada, luego focalizada, ahora es individual. Comparto la preocupación, pero las medidas que se toman no estoy convencido de que sean las adecuadas, hace dos años no se sabía cómo se contagiaba, hoy sí", señaló en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

"Creo que las condiciones de hoy con población vacunada, en un espacio abierto como un estadio y donde utilizamos mascarilla son mucho más seguras que estar en un lugar cerrado con gente sin vacunar y sin mascarilla", agregó.

Zamora calificó de "contradictorio" el no ingreso de personas vacunadas en un recinto deportivo.

"Creo que es contradictorio (no permitir el ingreso al estadio) porque decimos que se vacunen, que no vayan a lugares cerrados. Lo lógico es decir 'usted puede ir a un lugar abierto, vacunado y con mascarilla'. Si no, genera confusión", culminó.

¿Perú jugará en estadio vacío?

Recordemos que aún no se confirma la asistencia de hinchas para el choque entre la Selección Peruana ante su similar de Ecuador, en el Estadio Nacional, por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022.





