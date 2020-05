Jonathan Dos Santos marcó seis goles con Universitario en el 2020 | Fuente: Prensa Universitario

Jonathan Dos Santos firmó por Universitario de Deportes en diciembre de 2019 y el impacto que ha tenido el delantero en el cuadro merengue durante sus primeros meses fue de los mejores: cuatro goles en seis partidos de Liga 1 y dos tantos más en cuatro juegos de Copa Libertadores, los que han certificado las credenciales del ‘9’ uruguayo.

Y aunque la presencia en el fútbol peruano de Dos Santos solo fue de tres meses (en marzo se suspendió la Liga 1), sobre él ya cayó la pregunta si aceptaría nacionalizarse para poder representar a la Selección Peruana y no le corrió al reto.

“Oficialmente, todavía no me han dicho nada. Sé que lo dice la prensa y que la gente también quiere que me nacionalice. Es algo que me sorprendió bastante porque llevo muy poco tiempo en Universitario, pero es un club muy grande, el más grande de Perú y tiene muchos hinchas. Creo que le caí muy bien a la gente, y no sólo a los hinchas de la U. Y por eso piden que juegue en la selección”, señaló el delantero en entrevista con 'Ovación' de Uruguay.

El pasado 18 de abril, Jonathan Dos Santos cumplió 28 años y requiere de dos años en Perú para poder nacionalizarse, pero para ser elegible en las convocatorias de la Selección tienen que transcurrir al menos 5 años, hecho que, de darse, determinaría que podría llegar con 33 años a vestir la bicolor, para proceso mundialista del 2026.

“En este momento lo haría sí. Obvio que lo que más me gustaría sería jugar para mi selección, pero tengo claro que es muy difícil con la cantidad de buenos delanteros que tenemos. Soy consciente también que llegar a la selección lleva un proceso. Que el maestro Tabárez maneja un proceso y es respetable. Por eso pienso que si me quieren nacionalizar para que juegue en la Selección Peruana, lo haría. Si no puede ser en la selección de mi país, que sea en la de Perú”, afirmó el goleador.