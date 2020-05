Yoshimar Yotún debutó a nivel profesional con José Gálvez de Chimbote en el 2008. | Fuente: Efe

Yoshimar Yotún sigue preparándose. Tras las medidas de aislamiento social a causa del coronavirus, el volante nacional de la Selección Peruana mencionó lo importante que fue esta para para recuperarse de su lesión y llegar en optimas condiciones al reinicio de del balompié mexicano.

"La primera parte de mi recuperación la hice en La Noria hasta que no se pudo ir más. Desde entonces trabajo en mi casa, me traje los aparatos para eso, y ya estoy listo para poder trabajar con los compañeros. Sin duda es distinto trabajar en casa que hacerlo en el campo. Este tiempo me ha venido bien para poder recuperarme. ", mencionó Yotún en FDP Radio.

El exfutbolista de José Gálvez y Sporting Cristal también se refirió a como viene sobrellevando esta pandemia.

“Estamos bastante bien, con la familia en México. Es difícil todo lo que está pasando en el mundo, pero hay que cuidarse y acatar las normas. Salir lo menos posible. He leído las noticias sobre las ligas de Europa que se van a reanudar. Va a ser difícil y super raro volver en estas condiciones, sin poder abrazarte después de un gol, pero si es por nuestra salud y porque vuelva el fútbol rápido, creo que podemos acatarlo. Sería complicado volver con el estadio Azteca vacío”, agregó.

De esta manera, Yoshimar Yotún viene recuperándose de una lesión que arrastraba en el quinto hueso del metatarso izquierdo.