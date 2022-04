Sergio 'Checho' Ibarra: "Vine a Perú por dos años y me quedé para siempre" | Fuente: RPP Noticias

Sergio 'Checho' Ibarra, exfutbolista, entrenador y actual conductor de noticias, conversó con 'Tanke Como Cancha' del canal de Youtube de RPP Noticias sobre sus inicios en el fútbol peruano, desde que llegó de Argentina en el año 1992 hasta ser Campeón de la Recopa Sudamericana con Cienciano y pasar a desarrollar toda su vida en el Perú.

"Venía a buscar mi carrera acá. Había debutado a los 16 años en un equipo amateur. Llegué para Copa Perú aquí, pude venir luego a Ciclista Lima en segunda división. Mi idea era meterme de lleno a ser futbolista y hacer una carrera, no se me cruzaba casarme o encontrar el amor acá", sostuvo 'Checho' en diálogo con el 'Tanke' Arias.

Asimismo, agregó que en un principio su plan no era radicar en Perú: "Siendo sincero, el contrato era por dos años en Ciclista Lima y la idea mía era esa para luego regresar a Argentina porque tenía una prueba en Newell's Old Boys. Cuando sale la compra de Ciclista, pensé que en volver con más experiencia y hacer pruebas en mi país con 18 o 19 años para que me vaya bien. Pero pasó que estuve en Ciclista y en 1993, que no se permitían extranjeros en segunda división, me fui a probar a Sullana y quedé".

'Checho' Ibarra se enamoró

Por último, 'Checho' reveló lo que lo hizo quedarse: "La vez que quedé en Sullana, empecé a entrenar y al mes que voy entrenando la conocí a Rocío, mi esposa. Ella era anfitriona, la vi un par de veces, no congeniamos al inicio, pero conocía a su mamá que es como mi mamá peruana y fue importante en mi vida. En ese tiempo en Alianza Atlético no cobraba mucho y pasé muchas penurias. Luego pasó el tiempo y formé mi familia".

En tanto a su nueva faceta como conductor, Ibarra agregó: "Cuando acabé mi carrera quería saber qué venía después. Lo más fácil de decidir es hacer el curso de técnico y dirigir, uno cree que por ser futbolista va a ser fácil. Tienes que estudiar, capacitarte y llegar a los jugadores. Tuve la oportunidad de ser técnico pero cuando llegó lo de la televisión, a mí me costó muchísimo. Yo no quise, porque no me sentía capacitado pero mi mujer me decía que sí me veía en la televisión por cómo soy yo. Me decía que lo iba a hacer bien porque tengo carisma y sé comunicarme. Entonces lo intenté".