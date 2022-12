Diego Penny, en 2023, será parte del Deportivo Garcilaso. | Fuente: Liga 1

Diego Penny, en su momento, se convirtió en uno de los flamantes de Sport Boys para la Liga 1 2023, pero finalmente no será jugador rosado. Y es que el arquero se desvinculó debido a los problemas que pasa la tienda del Callao.

En la primera semana del mes de diciembre, Sport Boys no recibió la licencia de parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para su participación en la Liga 1 por incumplir con el fideicomiso, medida que ha apelado. Ante la situación de incertidumbre respecto al futuro del club en la liga peruana de primera división, Diego Penny rescindió contrato de mutuo acuerdo.

Ahora, este martes y en conversación con Fútbol como cancha de RPP Noticias, Penny comentó cómo se dio su marcha del puerto del Callao.

Diego Penny, fuera del Sport Boys y ya en Deportivo Garcilaso

"Es muy complicado de explicar. Prefiero decir que se complicó la situación, había mucha incertidumbre y de mutuo acuerdo decidimos rescindir contrato. Tenia mucha ilusión de jugar allí, de ser mis últimos años allí. Las cosas cambiaron", sostuvo en un primer momento.

Asimismo, mencionó que "la administración tiene fe que se van a quedar en primera, aunque nada nos aseguraba que nos íbamos a quedar. Había muchos problemas de contrato, se dejó de entrenar. Hoy no entrenan. Hay muchos temas también en la interna que no se pueden mencionar. Les deseo lo mejor porque tienen que recuperarse y seguir en primera".

Posteriormente, Diego Penny añadió que no hubo problemas para desligarse de Sport Boys en las últimas horas. El cuadro rosado no le puso trabas al respecto.

"Felizmente no tenía un adelanto o algo por el estilo. Ningún dinero. Pasaban los días y la situación no mejoraba. Obviamente la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Boys pasa momentos muy duros", remarcó el popular 'Flaco'.

Penny solo piensa en su nuevo equipo

En otro momento, habló de su fichaje al Deportivo Garcilaso. Alexi Gómez, quien también había fichado por el Boys y salió, también será su nuevo compañero.

"Me alegra porque cuando hablé con los dirigentes porque nos dijeron que nos darán comodidades. Es un gran reto para mí y es un gran equipo del Cusco, principal rival de Cienciano", remarcó.

