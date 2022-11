Juan Alayo | Fuente: Sport Boys

Este sábado se dio a conocer que Juan Alayo no continuará como entrenador de Sport Boys para la sigueinte temporada y, po su parte, el entrenador peruano que estuvo al mando del cuadro rosado en los últimos meses, dejó un mensaje a través de redes sociales despidiéndose de la institución chalaca.

"Gracias a Dios por la bendición y oportunidad que me brindó de defenderte cada segundo de este año. Fui un privilegiado y no saben cuándo lo viví y disfruté", escribió Alayo en su cuenta oficial de Instagram. Asimismo, agregó: "Gracias a cada uno que hizo que esta experiencia sea espectacular. Me voy con la cabeza arriba y orgulloso del grupo humano que lideré".

Por último, el estratega peruano indicó: "A los que me quieren mis respeto, a los que no, gracias. Porque me hacen más fuerte. Toca seguir hacia adelante y desearle lo mejor a este club tan lindo. Vamos Boys toda la vida, hasta pronto".

Como se recuerda, Juan Alayo debutó como futbolista profesional también en Sport Boys en el año 2003, club donde permaneció durante una temporada antes de pasar por Universidad San Marcos, La Peña Sporting Club, UTC, León de Huánuco, Real Garcilaso y Deportivo Binacional.

Números de Juan Alayo en Sport Boys:

Bajo el mando del entrenador Alayo, Boys sumó diez victorias, tuvo cuatro empates y cayó en 14 ocasiones. En la tabla anual sufrió una resta de puntos por incumplimiento de pagos, acumuló 32 puntos y acabó en el decimosexto casillero, solo por encima de Ayacucho FC, San Martín y Carlos Stein.