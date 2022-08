Jugadores de Sport Boys | Fuente: Hinchada Rosada

En los últimos días se ha dado a conocer la problemática en Sport Boys tras los problemas en la administración y, este miércoles, se dio a conocer que el primer equipo del cuadro 'rosado' se reunió en la Costa Verda para poder hablar de la actualidad del club y mostrando una negativa por el cambio de la sede de entrenamiento.

Como se recuerda, el cuadro rosado no pudo entrenar en su sede habitual de Lurín ya que la administración del club no cumplió con los pagos a tiempo. Por tanto, indicaron que la sede de entrenamiento debía ser en Cieneguilla, lo que no fue del gusto de los jugadores.

En tal sentido, el plantel chalaco se reunió en la Costa Verde y no entrenó para poder tener una reunión con Roberto Silva, exfutbolista y actual presidente de la SAFAP, para buscar soluciones para los problemas que viene pasando el equipo considerando que hace unos días emitieron un comunicado alegando que no se vienen cumpliendo con los pagos.

Sport Boys en la Liga 1:

El siguiente partido de Sport Boys se jugará ante ADT de Tarma este viernes 26 de agosto a partir de las 3:30 pm en el estadio Iván Elías Moreno. Actualmente, el conjunto 'chalaco' se ubica en el puesto once de la tabla de posiciones del Torneo Clausura con tres victorias, un empate y cuatro victorias.