Wilmar Valencia está preocupado | Fuente: Andina

Después de varios días de incertidumbre, Sport Huancayo por fin logró trasladarse a Lima, pero lo hizo con un equipo disminuido debido a los casos positivos del nuevo coronavirus que presentaron algunos jugadores previo a su viaje. Wilmar Valencia contó

"Hemos viajado con 16 jugadores, de los cuales 3 son arqueros. Ese es el plantel que estamos llevando y esperamos pasar las pruebas (este miércoles) para tener la posibilidad de entrenar después de 7 días de inactividad total. Así estamos para el reinicio de la Liga", contó Wilmar Valencia, técnico de Sport Huancayo, a 'Barrio Fútbol'.

El estratega contó que no podrá tener a su plantel completo hasta después del 15 de agosto. Es decir, jugará dos fechas rogando que nadie se lesione o sea expulsado.

"Nueve jugadores se han quedado en Huancayo a cumplir con su cuarentena, algunos completarán la cuarentena el 13 de agosto y otros el 15. Esa es la realidad que estamos viviendo en este momento", agregó.

Wilmar Valencia no pudo ocultar su inquietud. "Yo estoy muy preocupado porque este es un tema de salud, los muchachos tienen una fortaleza pero no todos tenemos la misma edad y no todos tienen la misma fortaleza. Tengo familiares que han fallecido en esta pandemia, es una preocupación muy grande", aseguró.

Sport Huancayo y UTC cierran la fecha 7 de la Liga 1 Movistar, este lunes 10 de agosto, en el estadio Miguel Grau.