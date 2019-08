Claudo Vivas contó como intentó convencer a Paulo Gallardo. | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Reportero: Jean Martín Dueñas

Claudio Vivas, técnico de Sporting Cristal, contó en conferencia de prensa cómo es que intentó convencer al joven delantero Paulo Gallardo de que no se retire del fútbol por seguir sus convicciones religiosas.

"El me llamó un sábado por teléfono y me dijo que no podía entrenar domingo porque estaba comprometido con Dios. En base a lo charlado, yo puse a todos a trabajar: al psicólogo, a los gerentes y también a gente de la reserva. Incluso los compañeros le hicieron ver realidades de otros colegas que vivieron esta situación", contó el estratega argentino.

Además, Claudio Vivas también detalló que hizo todo lo pudo para hacer cambiar de parecer al jugador de 18 años. "Es algo muy personal que todos deben respetarlo. Lamentamos mucho que un joven con mucha capacidad tome esta decisión, a lo mejor es solo uin tiempo y toma conciencia de que puede jugar los domingos y los lunes estar con dios. Les aseguro que hicimos todo lo posible para convencerlo", finalizó.