Adiós a Cristal: el emotivo mensaje de despedida de Martín Cauteruccio tras fichar por Bolívar

A través de sus redes sociales, Sporting Cristal publicó un video de Martín Cauteruccio, que antes de enrolarse a Bolívar de La Paz, envió un mensaje a los hinchas celestes que lo apoyaron desde su llegada al cuadro celeste desde enero del 2024.

“Quería contarles un poco cómo me estoy sintiendo con estos sentimientos encontrados, primero por una tristeza por este paso, pero por otro lado contento por esta oportunidad que se me brinda. Quería compartirlo con todos ustedes y agradecerles por el apoyo que siempre me han brindado, el cariño en cada cancha, en cada partido y a todos los que he cruzado y me han brindado ese amor", dice en el inicio de su discurso.

Cauteruccio, además, destacó a sus compañeros en su etapa en Cristal. "Recordar tantos lindos momentos que me han tocado vivir dentro y fuera del campo. Dentro, la cantidad de goles que pude realizar, las pelotas que me llevé en cada ‘hat-trick‘, los festejos de gol con cada uno de ustedes y que queda en mi corazón. Quería agradecer particularmente a mis compañeros, a todo el staff, a toda la gente que día a día contribuye para que todo funcione y sea más saludable", agregó.

Cauteruccio le desea lo mejor a Cristal

Cauteruccio indicó que recordará el cariño que le brindaron en el cuadro celeste. "Al grupo humano que había dentro del club, esa es una de las cosas súper importantes que me llevo, el cariño y afecto en el día. También a todos los cuerpos técnicos con los que tuve la oportunidad de compartir. Exhortar a toda la gente que siga como lo ha hecho siempre, alentando y acompañando", añadió.

Para finalizar, expresó que "por último, saludarlos, despedirme en este momento que ha sido tan importante para mi carrera. Un año y medio donde viví hermosos momentos, con todo cariño les deseo todo lo mejor para lo que viene. ¡Fuerza Cristal!", finalizó 'Caute', que marcó 49 goles en 49 partidos.