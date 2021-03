Jhilmar Lora, revelación de Sporting Cristal: "Con Mosquera mejoré en la marca y en lo físico" | Fuente: Facebook Sporting Cristal

Jhilmar Lora, lateral derecho de Sporting Cristal, dialogó con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias sobre su presente y el impacto en su carrera generado por la presencia del técnico Roberto Mosquera.

"El año pasado el profesor Roberto me ayudó mucho, me dio confianza. No tuve un gran arranque la temporada pasada y con la llegada del profe' volví a confiar en mis capacidades. Volví a creérmela. Me ayudó mucho a mejorar en la marca y en lo físico", aseguró el defensor de 20 años.

En otro momento de la charla, Jhilmar Lora contó cuál es su mayor virtud y también reveló la otra posición en el campo que podría cubrir sin mayores problemas. "Creo que mi mayor virtud es la ubicación, para atacar y defender. Aunque también puedo jugar como interior. Ya he alternado en esa posicion antes y no he tenido problemas. El año pasado contra Municipal tuve un partido para jugar como interior y no tuve complicacione", finalizó.

A inicios de año, Jhilmar Lora tuvo la oportunidad para salir cedido de Sporting Cristal a otro club, sin embargo, el comando técnico decidió que se quede para pelear por un puesto y finalmene se ha logrado consolidar en el plantel.

