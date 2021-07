Jhilmar Lora y la final de la Bicentenario: "Saldremos con todo por el trofeo" | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Alex Melgarejo

Jhilmar Lora, defensor de Sporting Cristal, habló en conferencia de prensa sobre la final de la Copa Bicentenario ante Carlos Mannucci. El joven lateral derecho aseguró que el equipo está mentalizado en poder llevarse ese trofeo.

"Quiero competir en la final de opa Bicentenario. Saldremos con todo a llevarnos el trofeo, competir en la Fase 2 y luego pensar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Desúés pensaré en la Selección, las cosas llegan solas", dijo el defensor de 20 años.

Además, también contó sobre las cosas que vivió en su paso por la Selección Peruana en la Copa América. "Siento que he crecido mucho , me ha sumado aportar en un grupo que no era el habitual y estar además en la convivencia con los mayores. Del equipo me llevo la lección de luchar los 90 minutos en cada partido", señaló.

Sporting Cristal enfrentará este miércoles 27 (7:00 pm) a Carlos A Mannucci por la final de la Copa Bicentenario.

