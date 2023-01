Adrián Ugarriza llega procedente de Cienciano. | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Álex Melgarejo

En los últimos días mucho se ha discutido sobre la situación del atacante Adrián Ugarriza en Sporting Cristal. Se ha hablado incluso sobre la posibilidad de que no siga en el equipo y que sea cedido, sin embargo, su situación es todo lo contrario. Acá te contamos todos los detalles.

Según pudo conocer RPP Noticias, Adrián Ugarriza seguirá en Sporting Cristal y no existe la posibilidad de que se vaya cedido a ningún equipo. Si no estuvo jugando los amistosos de pretemporada, fue porque estuvo lesionado y no querían que apresure su recuperación. De hecho, el atacante nacional tiene el visto bueno del comando técnico.

Ahora, Adrián Ugarriza se encuentra recuperado de la lesión que tenía y fue parte del grupo que hoy inició los trabajos en La Florida. Se pudo saber que 'Uga' completó toda la sesión sin problemas y su respuesta a los trabajos dejó satisfecho al comando técnico que lidera el brasileño Tiago Nunes.

Por su parte, Sporting Cristal se prepara para lo presentación de su equipo versión 2023 el próximo domingo 15 ante Deportes Tolima de Colombia, pero antes jugará un amistoso en La Florida ante Aucas de Ecuador.