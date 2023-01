Alejandro Duarte renovó contrato con Sporting Cristal para esta temporada. | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Álex Melgarejo

Alejandro Duarte, arquero de Sporting Cristal, fue intervenido con éxito tras sufrir una dura lesión en la clavícula derecha durante el encuentro ante Deportes Tolima en la 'Tarde Celeste'. Tras ello, el jugador compartió un mensaje en sus redes sociales.

"No conozco un camino sin obstáculo. No sé cómo es lograr cosas sin que me cuesten un huev.. y la mitad del otro. Haber superado situaciones muy difíciles anteriormente, me da la certeza y la tranquilidad que una vez más me levantaré, volveré mejor y más fuerte. Gracias por todos los mensajes de apoyo que he estado recibiendo . Gracias a mi familia y la gente que tengo al lado mío que hacen todo más fácil. Y gracias a Sporting Cristal que desde el primer momento se ocuparon de todo, me cuidaron y me hicieron sentir acompañado. La operación salió muy bien, lo demás depende de mí", señaló el golero de 28 años en su cuenta Instagram.

El mensaje de Alejandro Duarte en Instagram

Ahora, se espera que Alejandro Duarte guarde reposo absoluto por las primeras dos semanas y que de acuerdo a su evolución, pueda realizar algunos ejercicios de movimiento y flexión en la zona afectada. Tras ello, volvería a realizar trabajos de campo y una vez en ese escenario, podría preparar su vuelta a los terrenos de juego.

Por su parte, Sporting Cristal no ha abordado la posibilidad de incorporar a otro arquero antes del cierre de mercado de fichajes (marzo) y el encargado de reemplazar a Alejandro Duarte será Emile Franco, dejando como otras alternativas a Renato Solís y Matías Córdova.

¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse Duarte?

El tiempo de recuperación depende de la gravedad de la lesión. Esta podría tardar entre 4 a 12 semanas.

.