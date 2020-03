Sporting Cristal fue eliminado de la fase 2 de la Copa Libertadores | Fuente: Sporting Cristal

El 2020 viene siendo caótico para Sporting Cristal. Se retiró un referente como Carlos Lobatón cuando la temporada no había empezado. El primer paso en falso se dio a nivel internacional con la eliminación temprana de la Libertadores a manos de Barcelona. Golpe de entrada. La consecuencia: chau Manuel Barreto, hola Roberto Mosquera. Cambio que todavía no da resultados. El equipo hoy está en puestos de descenso, aunque aún hay mucho por recorrer. Todo eso pasó en menos de tres meses. Y si a eso le sumamos el cambio de dueño, ni qué decir. Mucho para una institución acostumbrada a caminar sin acelerar ni frenar de golpe.

EL ARCO

La eliminación de la Libertadores bajó soldados. Patricio Álvarez uno de los perjudicados. Tras su participación en el Preolímpico, Renato Solís se hizo del puesto y a pesar que persiste la mala situación, su titularidad no está en discusión. Estar en cinco de seis desde el inicio, lo ratifican.

DEFENSA

Lo más cuestionado. No tanto por las actuaciones en la Liga1, el recuerdo del 4 a 0 en Guayaquil todavía está fresco. No más se utilizó la línea de cinco y con Mosquera sólo Chávez y Madrid han repetido. Siete goles en seis fechas son mucho teniendo en cuenta la poca contundencia de los rimenses. Increíble.





VOLANTE

Casi no se tocó. Salvo el experimento de Barreto en Guayaquil tampoco hubo modificaciones desde lo posicional. Cazulo como ancla y de mediocentros Calcaterra y Tavará. Quien se coló ganando minutos fue Jesús Castillo, incluso siendo titular en Arequipa.

DELANTERA

En deuda total. Cinco goles es muy poco para quien llega –casi siempre- más que el rival. Cristal se ha vuelto un equipo que maneja la pelota, pero sin tener el control del partido. Lo noquean con mucha facilidad y no es porque no tire golpes, sino que conecta muy de vez en cuando. Sólo Herrera – quien no está al 100%- ha marcado más de un gol. Sus otros delanteros viven de aproximaciones.

LOS NÚMEROS DEL APERTURA HASTA LA FECHA 6