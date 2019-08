Brandon Palacios jugó la primera parte del año en la Universidad San Martín. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

Debut y gol. Brandon Palacios soñaba con anotar un gol en su primer partido oficial con la camiseta de Sporting Cristal y lo cumplió ante Sport Boys, tras marcar el cuarto tanto en la victoria celeste. El volante, 21 años, quiere ganarse la confianza de Claudo Vivas para tener más oportunidades en el futuro.

"Es cierto que grité mi gol con demasiado emoción. Para mí, es un sueño logrado poder debutar y anotar con Sporting Cristal. Es un sentimiento que me gustó demostrar dentro del campo, sentí mucha felicidad por esa anotación. Con este tanto, creo que le doy un poco más de confianza al profe para que me dé más minutos", dijo Brandon Palacios en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias.

Brandon Palacios tambien reveló que su ausencia en los Juegos Panamericanos le chocó bastante. Sin embargo, confía en tener una revancha con la camiseta de la Selección Peruana.

"Me frustré mucho por no estar en los Panamericanos, eso me dolió bastante. Tuve una operación en el apendíce y sentí que sí podía llegar, pero el comando técnico decidió no ponerme en lista. Igual, estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de estar en los microcilos porque fue una experiencia muy bonita. Ahora hay que esperar otra chance", sentenció.