Claudio Vivas reemplazó a Alexis Mendoza en la dirección técnica de Sporting Cristal. | Fuente: GolPerú/Sporting Cristal

Más allá de ceder un empate en los minutos finales, el partido ante Universitario no terminó con buenas noticias para Sporting Cristal. Emanuel Herrera, el goleador del club rimense este año con 7 tantos, tuvo que ser retirado del campo en el primer tiempo en camilla después de enviar un remate de larga distancia y su pie chocara contra el césped.

En conferencia de prensa, el técnico de Sporting Cristal, Claudio Vivas, se refirió a este hecho y dio a conocer que en su primera impresión le parece seria. No obstante, evitó ahondar en detalles.

"La lesión de Emanuel Herrera aparentemente es seria, pero no voy a ampliar porque no soy médico ni es lo que me corresponde. Sin embargo, creo que es importante. De todas maneras, habrá un informe previo pero hasta que no se hagan los estudios no vamos a decir nada concreto. Lamento muchísimo su lesión, se la produjo él solo y es una baja muy importante para nosotros", señaló.

Por otra parte, Claudio Vivas hizo un análisis del empate de Sporting Cristal frente a Universitario y manifestó que ellos debían haberse llevado los 3 puntos por la cantidad de ocasiones de gol creadas.

"Puntualmente, hemos perdido 2 puntos. Nosotros generamos entre 6-7 situaciones de peligro, mientras que la 'U' solo dos. De ahí hay que sumarle el penal no cobrado por el árbitro, en todos lados han dicho que lo han visto así. Teníamos que haber ganado, fuimos superiores e hicimos un desgaste muy grande. Lo único rescatable del rival es que manejaron mejor el balón en el segundo tiempo, pero eso no tuvo efecto en nuestro arco", concluyó Claudio Vivas.