Sporting Cristal confirma acercamiento con Nicolás Pasquini para que sea su próximo fichaje

No falta nada. Sporting Cristal confirmó que Nicolás Pásquini está muy cerca de convertirse en nuevo jugador Celeste

Guido Bravo, gerente deportivo del cuadro rimense, confirmó en Fútbol como cancha de RPP Noticias que el defensor argentino tienen altas opciones de llegar al equipo para el Torneo Clausura.

"Obviamente, no puedo dar muchos detalles ni hablar tampoco de nombres propios ni en esa posición o en otra, porque cada información que va saliendo, lejos de ayudar, a veces termina perjudicando. Él sí es uno de los nombres que han salido en todos lados. Sí, lo puedo confirmar. Está 70-30", indicó en un primer momento el dirigente.

Luego, ante las informaciones que indicaban que el pase se "había caído", afirmó que no era así y que todo está encaminado. "No, para nada, en lo absoluto. Si ha salido alguna información así, no la he visto. En todo caso, la desmiento totalmente. No se ha caído", enfatizó.

Guido Bravo confirmó que Nicolás Pasquini está cerca de Sporting Cristal | Fuente: RPP

Se prepara renovación para Ignácio Da Silva

Por otro lado, el gerente deportivo confirmó que ha conversado con los representantes de Ignácio Da Silva para una posible renovación y le han hecho una propuesta, pero aún no reciben respuesta.

“Lo que es cierto es que hemos hablado con él. Tiene toda la intención de quedarse. Nosotros le hemos transmitido la intención que tenemos para que se quede y los agentes también lo saben y piensan lo mismo”, dijo el directivo rimense.

“Como gente de fútbol, sabiendo qué agente, jugador y Sporting Cristal estamos alineados como club, hemos hecho una primera propuesta, no hemos recibido todavía oficialmente ninguna respuesta por parte de ellos, pero estoy seguro de que en unos días tendremos novedades. Ignácio va a ser jugador de Cristal por más tiempo”, finalizó.

Descentralizado Nicolás Pasquini cerca de Sporting Cristal

