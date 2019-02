Cristian Ortiz es presentado en Sporting Cristal. | Fuente: Sporting Cristal

Cristian Ortiz (26 años) no ocultó su alegría en su presentación como nuevo jugador de Sporting Cristal. El popular ‘Titi’ considera como una “revancha” este regreso al cuadro celeste.

“Tomo este reto como una revancha. Cuando estuve no se cumplieron los objetivos. Me siento muy a gusto en Lima y Perú, cuando me ofrecieron volver, no lo dudé", señaló el extremo argentino en conferencia de prensa en La Florida.

Ortiz tiene como objetivo en destacar en la Copa Libertadores y el torneo local. “Es una oportunidad nueva para mí. Toca competir y salir adelante. Cuando me llamaron me dijeron que vamos a afrontar la Copa Libertadores y el torneo local, y estoy preparando para eso”, agregó.

Christian 'Titi' Ortiz ya jugó en el pasado por Sporting Cristal en la temporada 2017. También jugó en dos oportunidades en la Universidad San Martín.

El ex jugador de Independiente de Avellaneda fichó por tres temporadas con Sporting Cristal y lucirá la camiseta número '8'.

Conferencia de presentación de Christian Ortiz https://t.co/qSiTBKYm7g — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 14 de febrero de 2019