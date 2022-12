Diego Buonanotte anotó cinco goles en Sporting Cristal. | Fuente: @ClubSCristal

Tal como reportó RPP Deportes hace unos días, el delantero Diego Buonanotte no entra en los planes de Sporting Cristal para lo que será la Liga 1 2023 y Copa Libertadores.

Diego Buonanotte tiene contrato por una temporada más en Sporting Cristal, pero la idea del club rimense es que no continúe. Precisamente, el delantero argentino nacionalizado chileno se pronunció en las últimas horas respecto a su futuro, el cual apunta lejos de la liga peruana de primera división.

"No me arrepiento de llegar a Sporting Cristal porque es un club importante en Sudamérica. Fue un gran cambio salir de Universidad Católica, pero soy profesional y estoy preparado para eso", remarcó Buonanotte a DirecTV Chile.

En otro momento de la conversación, el también exatacante de River Plate comentó que puede darse su vuelta a la liga chilena.

"Por el momento hay ofertas, pero todo eso lo ve mi agente. Él se va a encargar de eso. Puede ser una alternativa volver a Chile", indicó.

Por último, habló de lo que ha vivido como jugador de Sporting Cristal, con el que anotó cinco goles a lo largo de la temporada 2022.

"Omar Merlo me habló muy bien de la institución y opté por firmar. Le tengo un gran cariño a la Universidad Católica (su exclub), y no descarto que regrese a Chile. Me encantaría jugar lo que resta de mi carrera allí. Por mis valores, no jugaría en la U. de Chile o Colo Colo", añadió Diego Buonanotte.

El popular 'Enano', a lo largo de la última campaña, era tomado como pieza de recambio por el director técnico Roberto Mosquera.

Tiene previsto llegar a Lima en los primeros días del próximo año para definir su situación. Por ahora, está de vacaciones con su familia.

