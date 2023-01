Sporting Cristal | Fuente: Liga 1

Este miércoles Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, habló en la conferencia de prensa de presentación de Ignacio da Silva, y confirmó que Diego Buonanotte, atacante argentino que llegó como refuerzo en el 2022, no está en los planes para la siguiente temporada y no continuará en el equipo rimense.

"Buonanotte no está en los planes deportivos del club y estaríamos resolviendo su situación en las próximas horas o días. (...) Sin entrar en muchos detalles, no calza con el perfil que el comando técnico ha buscado para la exigencia que nos hemos propuesto para el nivel institucional", indicó Joel Raffo en conferencia de prensa.

Asimismo, Raffo indicó que en los planes de Buonanotte no está jugar en otro equipo de la Liga 1: "Me he comprometido de manera directa, estamos prevaleciendo sus intereses. Él no tiene intención de seguir jugando en el medio local que no sea en Sporting Cristal".

Nuevo fichaje de Sporting Cristal:

Sporting Cristal oficializó el fichaje del defensa brasileño Ignácio Da Silva Oliveira con miras a reforzar sus filas para su participación en la Liga1 Betsson y Copa Libertadores.

Esta es la primera vez que Ignácio Da Silva Oliveira, de 26 años, jugará fuera de Brasil y eligió a Sporting Cristal para ese nuevo reto de su carrera profesional. El zaguero de 1.90 de estatura jugó la temporada anterior en Bahía de la Serie B.