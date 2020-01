¿Por qué todavía no aparece Emanuel Herrera en Sporting Cristal? | Fuente: Facebook Sporting Cristal

La 'Tarde Celeste' no estuvo completa en Sporting Cristal por la ausencia del goleador Emanuel Herrera. De hecho, apareció en el campo y salió uniformado al momento de la presentación, pero no sumó un solo minuto en el partido ante Independiente del Valle. Entonces, ¿Qué pasó?

La terrible lesión que sufrió en la rodilla izquierda en abril del año pasado, no tiene nada que ver. RPP Noticias pudo conocer que Emanuel Herrera se fue de vacaciones y no siguió al detalles ciertas indicaciones de su terapia. Para cuando volvió, no se encontraba en su plenitud física y por ello aún está haciendo trabajos de fortalecimiento.

¿Cuándo reaparecerá?

El comando técnico de Sporting Cristal y el departamento médico creen que Emanuel Herrera recién volverá a tener actividad en la tercera fecha de la Liga 1, cuando al equipo le toque jugar en calidad de visita ante Melgar (quincena de febrero). Mientras tanto, la 'Maquinaria' sigue entrenando para volver mejor que nunca.