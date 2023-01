Presidente de Sporting Cristal se mostró directo previo al inicio de la Liga 1 | Fuente: RPP

Alianza Lima, Universitario, Cienciano, Melgar, Sport Boys, Municipal, Binacional y Cusco FC decidieron no participar en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023, mientras la Federación Peruana de Fútbol (FPF) mantenga la medida cautelar.



Los equipos mencionados tienen contrato con el consorcio Fútbol Perú y aseguran que la FPF con 1190 Sports no ofrecen las garantías en los derechos de transmisión de los partidos.

En esa línea, Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, envió un mensaje en contra de estos clubes. "El fútbol tiene que prevalecer, todos los clubes deben hacer el esfuerzo porque se juegue por encima de todo. Hay otros intereses que están emplazando al fútbol peruano".

"Hay clubes que se están prestando para que un tercero pueda vulnerar la sostenibilidad del fútbol peruano, y eso, Cristal ni otros clubes lo pueden permitir", señaló Raffo en RPP Deportes.

Sporting Cristal listo para el debut

"Según las normas, según el derecho, estábamos listos para jugar el sábado, pero hay que esperar que sucede, nosotros respetamos a las autoridades", indicó Raffo que señala que Sporting Cristal está a la espera de recibir el visto bueno para el inicio de la Liga 1 Betsson.



El equipo rimense tiene previsto enfrentar a Academia Cantolao.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo







FPF firme con la medida cautelar

Carlos Caro, abogado de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), explicó los detalles legales y contractuales de los derechos de transmisión de los partidos y de los ocho clubes que no participarán en el arranque de la Liga 1 2023.

"Partimos de una cuestión de legalidad. La Liga 1 va a empezar, tiene un calendario, que podría verse alterado en la medida que las autoridades dispongan lo contrario por razones públicas. Mientras eso no suceda, las fechas se van a respetar. La Liga 1 se va a jugar, pero para ir al fondo de la materia el punto de disputa acá es por los derechos de tranmisión. Noostros partimos del estado de derecho, de la legalidad. Los derechos de transmisión le pertenece a la FPF", señaló Caro en entrevista con Ampliación de Noticias de RPP.

"La medidad cautelar no será retirada, se va a mantener. La FPF va a mantener sus derechos, sus reglamentos, y la posibilidad de diálogo se va a matener abierta. Ha estado abierta todo el tiempo. Cuando se dice que el diálogo no ha estado abierto desde julio porque los clubes no han citado a las reuniciones que han citado la FPF", culminó.

Alianza Lima, Universitario, Cienciano, Melgar, Sport Boys, Municipal, Binacional y Cusco FC decidieron no participar en el certamen peruano mientras la FPF mantenga la medida cautelar.

¿Qué dice la medida cautelar?

"Se ordena SUSPENDER los efectos del todos y cada uno de los contratos y/o cualquier otro acto jurídico referido a los derechos de transmisión audiovisual sobre todos y cualesquiera partidos de fútbol disputados en territorio peruano, ya sea de partidos amistosos u oficiales, que hayan sido celebrados por los codemandados, o cualquier empresa ligada o vinculada a éstos, o cualquier otro tercero en general persona natural o jurídica, decretando que dichos actos se suspende frente a la solicitante, hasta la conclusión del presente proceso. En consecuencia, se ORDENA a los emplazados, o cualquier empresa ligada o vinculada a éstos, o cualquier otro tercero en general persona natural o jurídica, abstenerse de celebrar cualquier acto o negocio jurídico relacionado a dichos derechos de transmisión audiovisual hasta la conclusión del presente proceso".

"Para los efectos de ejecutar la presente medida cautelar, notifíquese y/o OFICIESE con la presente resolución a los codemandados MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA S.A.C.; GOL TV LATINAMERICA S.A.C., y CONSORCIO FÚTBOL PERÚ en los domicilios señalados en la solicitud cautelar".





NUESTROS PODCAST

Nueva variante de Covid-19: INS detecta presencia de linaje xbb.1.5 en el país

El Instituto Nacional de Salud (INS) informó que, a través de su equipo de Vigilancia Genómica, identificó la presencia de la XBB.1.5 de la variante ómicron del COVID-19, en tres casos residentes en Lima, los cuales se encuentran estables, informó el Ministerio de Salud (Minsa).