Sporting Cristal anunció fecha y rival de la Tarde Celeste 2025

Fecha y rival confirmados. Sporting Cristal dio a conocer el rival que enfrentará en la Tarde Celeste 2025.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el cuadro Celeste informó que el domingo 19 de enero se enfrentará a la Universidad Católica de Chile en la denominada Tarde Celeste.

De acuerdo con la publicación, el encuentro de presentación del equipo del Rímac se llevará a cabo en el Estadio Alberto Gallardo desde las 11:00 a.m.

Pero esa no es la única sorpresa. En la misma publicación, el equipo cervecero anunció que disputará un segundo encuentro preparatorio previo al inicio de la Liga1 Te Apuesto ante Universidad Católica de Ecuador el domingo 26 de enero, también en el Estadio Alberto Gallardo.

"Ya tenemos fechas definidas para volver a ver a nuestra amada Celeste. El 2025 lo empezaremos con dos encuentros en casa para alentar a nuestro equipo. Ven a ser parte de las TardeSCatólicas", indica la primera parte de la misiva.

"Domingo 19: Tarde Celeste vs Universidad Católica de Chile. Domingo 26: amistoso vs Universidad Católica de Ecuador. Este año no paramos hasta verte campeonar", finaliza el comunicado de Sporting Cristal.

Precio de las entradas para las TardeSCatolicas de Sporting Cristal

Las entradas para ambos encuentros ya se encuentran a la venta en la página web de Joinnus. Estos son los precios:

Palco Platino: S/ 494.90

Occidente VIP: entre S/ 199.90 y S/ 379.90

Occidente Butaca: entre S/ 209 y S/314.90

Occidente lateral: S/ 209.90

Oriente central butaca: S/ 169.90

Oriente lateral: S/ 134.90

Popular: S/. 59.90