Sporting Cristal y Cienciano no jugaron su primer partido oficial en la Liga1 2023. | Fuente: Club Cienciano

Por motivos distintos, Sporting Cristal y Cienciano no jugaron sus partidos programados en el debut de la Liga1 Betsson. En el caso del cuadro rimense, su rival, Alianza Lima, decidió no presentarse, por un problema relacionado a los derechos televisivos. De esta forma, a falta de oficialización por parte de la Comisión Disciplinaria, los de Tiago Nunes ganaron por walk over.



Diferente fue la situación del 'Papá', pues, en este caso, fue su decisión no asistir al Héroes de San Ramón, donde UTC esperó 10 minutos en cancha al cuadro cusqueño. Así, el 'Gavilán' fue el ganador del cotejo, pues los visitantes no se presentaron.

Sin embargo, más allá de tener posturas distintas, ambos cuerpos técnicos entienden que necesitan sumar minutos para no perder ritmo de competencia. Así, se coordinó un partido amistoso, a puertas cerradas, en La Florida, centro de entrenamiento del equipo limeño.

Sporting Cristal y Cienciano se midieron en dos tiempos de 50 minutos cada uno y en ambos el triunfo fue celeste, por 2-0 y 1-0, respectivamente, logrando un global de 3-0. Jostin Alarcón hizo los dos primeros tantos.

Postura del 'Papá'

Cienciano tenía programado enfrentar a UTC por la fecha 3 del Apertura por la Liga1 Betsson 2023, pero mientras su rival lo esperaba en el estadio Héroes del San Ramón, el cuadro cusqueño había terminado de jugar un amistoso contra Alianza Lima en el Alejandro Villanueva en Lima.

La ausencia del 'Papá' en Cajamarca se transformará en walkover. Es decir, UTC se quedará con los tres puntos con un marcador a favor de 3-0.

Al finalizar el amistoso ante Alianza Lima, el administrador del club, Sergio Ludeña, se refirió a las consecuencias de sus decisiones y la posible baja si se cumple dos walkover.

"El reglamento está firmado, autorizado, pero -como te repito- vamos a tener una reunión con la Federación. Esperemos llegar a un acuerdo en la reunión, que debe ser la próxima semana, los primeros días", anunció.

El administrador del club afirmó que esperan conciliar con la Federación Peruana de Fútbol. "Nosotros estamos en medio de dos posiciones que no se encuentran. Ver la manera de poder llegar a un acuerdo. (Queremos) que se respeten los contratos", añadió Ludeña.