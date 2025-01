Técnico de Sporting Cristal confirmó negociaciones con Catriel Cabellos: "Esperemos tenerlo con nosotros"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo quieren en tienda celeste. Guillermo Farré, técnico de Sporting Cristal, confirmó este jueves que el club está en negociaciones para adquirir los servicios de Catriel Cabellos.

En conversación con los medios de comunicación en el aeropuerto Jorge Chávez, el estratega indicó que el exfutbolista de Alianza Lima ha hecho un buen papel en la Liga1 Te Apuesto y que todos los equipos quieren tenerlo, pero espera que llegue al cuadro Celeste.

"Está en negociaciones. Obviamente, es un jugador que acá, en Perú, ha llamado la atención a todos los equipos y esperamos que podamos hacer fuerza", indicó en un primer momento.

"Es un jugador que se ha mostrado en la liga local de muy buena manera y todos sabemos que esos jugadores que tienen doble nacionalidad siempre llaman mucho más la atención. Sin duda, es un jugador deseado por todos los equipos y esperemos tenerlo con nosotros y esperamos que la puja la podamos ganar", finalizó.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate CAMISETAS OFICIALES, ENTRADAS A PARTIDOS INTERNACIONALES, UN IPHONE 16 y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Joao Grimaldo tiene opciones de volver a Sporting Cristal

Por otro lado, el técnico argentino habló sobre la situación de Joao Grimaldo en Partizan. Indicó que está viviendo un momento complicado, pero sí le dan la opción de contratarlo, no lo dudaría.

"Sabemos que Joao (Grimaldo) está en un club con una situación que no es nada fácil", aseguró.

"No lo sé (sobre una conversación para que pueda volver). Obviamente, cuando a mí me consultan si me gustaría, la respuesta siempre será positiva", finalizó.