Gustavo Cazonatti y su sentido mensaje tras sufrir grave lesión: "Es el momento más difícil de mi carrera"

Una mala noticia remeció los cimientos de Sporting Cristal. Se trata sobre el brasileño Gustavo Cazonatti, que sufrió una dura lesión en la rodilla derecha que lo marginaría al menos cinco meses.

A través de sus redes sociales, Gustavo Cazonatti dejó en claro que no la pasa bien y que tendrá que someterse a una operación en los próximos días para dar inicio a su larga rehabilitación.

"Sin duda, es el momento más difícil de mi carrera, quiero agradecer los mensajes de apoyo que he recibido en los últimos días. No ha sido fácil, pero el cariño de todos me ha hecho sentir bien en este momento tan difícil’", se lee al inicio de su publicación.

‘"Trabajaré duro para volver lo más pronto posible, y aún más fuerte en la búsqueda de nuestros objetivos. ¡Muchas gracias!", finalizó el futbolista de 28 años, que es vital en el esquema del equipo dirigido por Guillermo Farré.

Por consecuencia, Cazonatti no podrá jugar el resto del Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Comunicado de Cristal sobre Gustavo Cazonatti

“Luego de sufrir una lesión durante el partido contra Sport Boys el pasado fin de semana, nuestro futbolista Gustavo Cazonatti fue sometido a diversas evaluaciones por el Departamento Médico de Sporting Cristal", comienza la publicación de Cristal.

"Las primeras pruebas descartaron un daño óseo, pero se ha confirmado un compromiso ligamentario y meniscal en la rodilla derecha, por lo cual será intervenido quirúrgicamente. Continuaremos informando sobre su evolución”, termina el informe del elenco rimense en un comunicado.