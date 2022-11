Horacio Calcaterra | Fuente: Liga 1

Sin duda la salida de Horacio Calcaterra de Sporting Cristal fue un 'bombazo' en el presente mercado de pases de cara a la siguiente temporada. Por su parte, el exfutbolista del cuadro rimense expuso los motivos por los que no continuó en el equipo luego de 10 años vistiendo esa camiseta.

"Uno estaba expectante a que le digan para renovar y nosotros estuvimos esperando hasta fin de año. La última semana tuvimos conversaciones con el gerente, quien me comentó para seguir pero querían esperar a fin de año. Yo les dije que el club iba a tener la prioridad para sentarme a conversar", empezó contando Calcaterra en diálogo con PBO Campeonísimo.

Asimismo, el futbolista uruguayo-peruano agregó: "La idea era retirarme en Cristal, también por mi familia, porque mi hija quería quedarse, hace una vida que estamos acá y queríamos quedarnos en Lima. Apuntamos la reunión para el 9 de noviembre con Joel (Raffo) y nos reunimos, quedamos luego en seguir conversando".

Condiciones de Sporting Cristal:

"Le planteé el panorama para poder quedarme, decidí bajarle las pretensiones para quedarme, le mandé mensaje al presidente y le dije para que me cierren por dos años. Luego recibí una llamada en la noche el lunes por la tarde. Me dijeron que me daban esos dos años, pero el segundo bajo condiciones que me proponían por partidos jugados y ese tipo de cosas que no eran seguros en el contrato", agregó Calcaterra.

En la misma línea, indicó: "Si bien el primer año sí estaba, el segundo era cumplir objetivos y, al tener tres reuniones y varias llamadas, preferí dar un paso al costado. Yo mismo se lo dije a Joel Raffo, nunca voy a hablar mal de él porque sé que quiere hacer cosas bien para el club, pero sentía que en ese momento ellos no tenían mucho interés por mí y no me dieron la confianza al ser el capitán del Cristal".