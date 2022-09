Irven Ávila | Fuente: Liga 1

Sin duda alguna, Irven Ávila, delantero de Sporting Cristal, se refirió a su actualidad en el conjunto rimense y habló de su deseo de continuar en la institución hasta que termine su carrera profesional considerando que el futbolista cuenta con 32 años.

"A mí me encantaría quedarme en Cristal hasta el último día de mi trayectoria, conseguir más títulos y goles que me permitan seguir haciendo historia con mi equipo. Pero eso ya depende de la directiva y el comando técnico, ahorita en lo que estoy mentalizado es en salir campeón nacional a fin de año", indicó Ávila en entrevista con Once.

Asimismo, el delantero rimense agregó: "Para mí, Cristal lo es todo, es el club más importante al que he pertenecido. Al Sporting le debo haber cumplido muchos sueños de chico, como salir campeón, jugar Libertadores y sentir el enorme cariño de una gran hinchada como la que tenemos en todo el país".

Por otro lado, Irven Ávila elogió a Roberto Mosquera como entrenador del cuadro cervecero: "Además del conocimiento que el 'profe' transmite está la confianza que te da, eso a uno como futbolista te ayuda a rendir en tu mejor nivel. Roberto es un entrenador que sostiene a sus futbolistas, incluso cuando las cosas demoran en salir, porque él sabe que estás trabajando bien y tarde o temprano se van a dar. Incluso eso pasó hace poco que me pusieron a jugar de '9' y los goles no estaban dándose con la continuidad que todos quisiéramos".

En la misma linea, Ávila sostuvo: "Él no te baja el dedo por uno o dos partidos, te respalda, conversa y trabaja mucho contigo para superar esos baches, esos aspectos logran que el jugador se sienta respaldado y recupere rápido la seguridad".