Jesús Castillo: "Si me convocan a los amistosos de la Selección Peruana creo que estoy preparado" | Fuente: Liga 1

Sin duda uno de los jugadores jóvenes de gran desempeño en la Liga 1 Betsson 2021 fue Jesús Castillo, volante de Sporting Cristal, que a sus 20 años llegó a ganarse un lugar en el equipo y llegó a disputar las finales.

Por su parte, el volante 'celeste' conversó con RPP Noticias sobre su experiencia en la temporada pasada y cuáles son sus expectativas para este 2022: "Para el próximo año me he propuesto sumar más minutos, jugar más partidos y, sobre todo, llegar a grandes cosas con mi equipo", indicó en Fútbol Como Cancha.

Asimismo, Castillo se refirió a su buena relación con el entrenador: "El profesor Roberto Mosquera siempre me da apoyo y confianza cuando cree que me voy equivocando. Me da mi 'estate quieto', como se dice, me habla mucho sobre eso".

En tanto a su reciente renovación por tres temporadas más con Sporting Cristal, Castillo sostuvo: "La renovación se dio por mi esfuerzo, por lo que venía haciendo. El club espera mucho más de mí y voy a hacer que no se arrepientan".

Por otro lado, el volante de 20 años fue consultado sobre la posibilidad de ser convocado para los partidos amistosos de la Selección Peruana ante Jamaica y Panamá considerando que se contará en su mayoría con jugadores del torneo local: "Si es que se da mi convocatoria para estos amistosos con la selección creo que estoy preparado para asumirlo y sería algo muy bueno para mi carrera".