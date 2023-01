Jesús Castillo debutó con Sporting Cristal en el 2019 | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Álex Melgarejo

Jesús Castillo, mediocampista de Sporting Cristal, habló en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias sobre cómo afronta este inicio de temporada y sus planes para jugar en el fútbol del exterior.

"Nunca perdí la confianza y nunca la voy a perder. Eso depende de cada jugador. Yo me preparo todos los días para jugar y cuando me toque lo voy a hacer. Lo que me espera ahora y tras este último partido, es colaborar con más goles y asistencias", dijo el mediocampista de 21 años.

En otro momento de la charla, Jesús Castillo también habló sobre cómo es que se viene preparando para jugar en una liga extranjera. "La verdad no podría indicar un plazo determinado para emigrar, yo solo me preparo para hacerlo en el momento indicado. Un volante que hace goles es el que vale más y a mi me gustaría a la Premier League", señaló.

Jesús Castillo fue titular y anotó dos goles en la victoria de Sporting Cristal ante Deportes Tolima por 2-1 en la 'Tarde Celeste'. De no media inconvenientes, será titular el sábado 21 ante la Academia Cantolao por el arranque de la Liga 1.

Mira aquí el segundo gol de Jesús Castillo a Deportes Tolima