Jesús Pretell sobre reaparición de Yoshimar Yotún: "En dos semanas debe estar de vuelta"

Una de las principales preocupaciones en Sporting Cristal es la vuelta a los campos de juego de Yoshimar Yotún, quien sufrió una complicada lesión a la rodilla en abril del año pasado y desde entonces no ha podido sumar minutos. Sin embargo, el mediocampista Jesús Pretell habló en conferencia de prensa y brindó importantes detalles sobre la esperada reaparición de 'Yoshi'.

"Yo converso con él y me imagino que en dos semanas debe estar de vuelta. Ya hace trabajos diferenciados, pero hablar más allá es algo que a mí no me compete. Es el más interesado en regresar, sufre con nosotros y cuando ganamos también está con nosotros. Es nuestro capitán", señaló el volante de 26 años.

Por otro lado, Sporting Cristal quedó listo para el encuentro de este domingo 15 (11:00 am) ante Deportivo Garcilaso por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025. También se pudo conocer que el delantero Santiago González ya está recuperado de su lesión, pero no será considerado para este cotejo.



La lesión de 'Yoshi'

Yoshimar Yotún sufrió una complicada lesión en la rodilla durante el encuentro ante César Vallejo en abril del año pasado en Trujillo. Tras ello, Sporting Cristal informó en un comunicado que si bien se descartó un daño óseo, sí se pudo comprobar que hubo un compromiso ligamentario en la rodilla.

Desde entonces, no hay una fecha exacta para la vuelta a los campos de juego de Yoshimar Yotún. Fue sometido a una cirugía y ha venido cumpliendo con su rehabilitación en La Florida.