Jhon Marchán es uno de las incorporaciones que sumó Sporting Cristal para esta temporada. | Fuente: Sporting Cristal

Jhon Marchán espera tener una gran temporada con Sporting Cristal. El atacante venezolana reveló que espera cumplir el sueño de salir campeón con el cuadro celeste.

“Tengo el sueño de quedar campeón con Sportig Cristal. Sería algo lindo por la realidad de donde yo vengo. Portuguesa era un club que no estaba ahí arriba, eran más las peleas por no descender. Nunca he estado en un club que está allá arriba y que queda campeón, así que sería algo lindo quedar campeón y más en mi primer año”, indicó Marchán en ESPN Perú.

El volante venezolano también mencionó que se adapta a cualquier posición ofensiva que elija el comando técnico de Roberto Mosquera,

“Preferiría jugar detrás del 9, pero la verdad puedo jugar por fuera tanto por izquierda como por derecha. Como dijo el 'profe', él es el que lee los partidos y él es el que sabrá usarme en la mejor posición", agregó.

Tras seis fechas jugadas en el Torneo Apertura, Sporting Cristal se ubica en el puesto 17 solo con cinco unidades obtenidas. Ahora está bajo la dirección de Roberto Mosquera, quien fue nombrado en el cargo luego de la salida de Manuel Barreto.