Joel Raffo | Fuente: Sporting Cristal

Este domingo Sporting Cristal venció por walkover a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo y, por su parte, Joel Raffo, presidente del conjunto rimense, se refirió a este incidente y la postura de los siete clubes peruanos de no presentarse a ningún partido hasta que la FPF retire la medida cauteral respecto a los derechos televisivos.

"Esta situación nos incomoda a todos, pero tenemos la tranquilidad que estamos cumpliendo de acuerdo a lo que corresponde en el marco de la legalidad", indicó Joel Raffo en conferencia de prensa.

Asimismo, el directivo agregó: "Más allá de este modelo que propone la FPF que es el mejor para el fútbol peruano a mediano y largo plazo, Sporting Cristal es un club que se ha caracterizado siempre en promover el bienestar colectivo y, por tanto, se mantiene firme en esta postura aunque siempre escuchando para tratar de tener el acercamiento necesario. Eso sí, nunca traicionando lo que son las formas y el bien colectivo de nuestro fútbol peruano. Dejemos de lado lo político y cosas que distorsionan este tema".

En la misma línea, Raffo sostuvo: "La legalidad tiene un límite, nos guste o no. Hay normas que regulan el fútbol asociado y una institución que está detrás, por ello tenemos que ser respetuosos".

Sobre los posibles descensos en caso los siete clubes continúen con la misma postura, Raffo indicó: "Esta situación nos incomoda y seremos muy respetuosos de las decisiones que se tomen. Acá no se trata de ver quién tiene la razón y las soluciones son para todos y no solo para unos cuantos. Realmente no nos corresponde hablar de lo que va a ocurrir, porque será la FPF y sus órganos competentes lo que van a decidir, seguramente tratando de la mejor manera por toda la inversión que estamos haciendo en el fútbol peruano".

Por último, Raffo fue consultado sobre la solicitud de los siete clubes para que Agustín Lozano renuncie al cargo de presidente de la FPF: "No mezclemos esta situación con un tema político, sino hay que verlo por separado. Nosotros fuimos a buscar información y esto es lo que hay con reglas de juego definidas. Si no quieres estar en el sistema, la FIFA es muy clara en este tema. Por lo pronto, lo planteado por la FPF es lo mejor en el corto, mediano o largo plazo".

Cinco walkover en la Liga 1:

Desde el inicio de la fecha 3 el pasado miércoles, en cinco partidos se ha dado el triunfo por walkover considerando que no se presentaron Cusco FC, FBC Melgar, Cienciano, Binacional y Alianza Lima. Los otros dos clubes con la misma postura son Deportivo Municipal y Sport Boys cuyos encuentros están programados para este lunes 6 de febrero.