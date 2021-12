Percy Liza | Fuente: Liga 1

El mercado de fichajes continúa moviéndose y este lunes Sporting Cristal presentó a Leandro Sosa como su primer refuerzo de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores 2022. Por su parte, Jorge Soto, exfutbolista y asistente técnico 'celeste', se refirió a esta contratación.

"Las contrataciones las ve el profesor Roberto Mosquera. Seguro ha venido observando a Leandro Sosa hace mucho tiempo y tomó la decisión para tener un buen año y buena Copa Libertadores", indicó Soto en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a las características del jugador uruguayo, Soto agregó: "Sabemos las cualidades de Sosa, juega por todo el frente de ataque. Izquierda o derecha, hace la banda bastante bien. Ha tenido un buen año en Ayacucho, no solo este año sino también el año pasado".

Por otro lado, también se refirió al subcampeonato alcanzado por Sporting Cristal al caer ante Alianza Lima: "Es difícil lo de la final porque sabíamos que hicimos un buen campeonato, hicimos los méritos para ganarlo pero no se dio. No sé si fue justo o no, pero dos partidos pueden decidir muchas cosas".

Sobre la salida de Marcos Riquelme, Soto precisó: "No creo que Marcos Riquelme haya fracaso en Sporting Cristal, se esforzaba mucho. Pero es complicado si lo comparamos con la valla alta que dejó Emanuel Herrera".

En la misma línea, en tanto a la posición del delantero, Soto acotó: "Yo creo que Percy Liza debe quedarse un año más en Cristal, disputar un titularato y la Copa Libertadores. Tiene las cualidades de salir en cualquier momento".