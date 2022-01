Juan José Luqué: "Emanuel Herrera estuvo cerca de volver a Sporting Cristal" | Fuente: Liga 1

Sin duda uno de los fichajes ansiados por los hinchas de Sporting Cristal estuvo relacionado a Emanuel Herrera. Sin embargo, finalmente se confirmó que el delantero argentino no iba a retornar al cuadro 'celeste'. Por su parte, Juan José Luque, Director Deportivo del club, se refirió a esta situación.

"Emanuel Herrera estuvo cerca de volver a Sporting Cristal, eso es cierto", indicó Juan José Luque en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias. Asimismo, también explicó por qué este regreso no logró concretarse.

"No es que al negociación se cayó, pero se tomó la decisión final de que la opción final sea Jhon Jairo Mosquera. La palabra la tuvo el entrenador, que es quien finalmente debería decidir y así se dio", agregó Juan José Luque.

En tal sentido, Luque también sostuvo que Jhon Jairo Mosquera no solo fue un pedido de Roberto Mosquera desde esta temporada, sino que su seguimiento viene de tiempo atrás: "Nosotros cuando incorporamos a un jugador se valora sus capacidades. Nuestro campeonato no es fácil para jugadores que llegan, en el caso de Jairo puedo asegurar que es un pedido de Roberto Mosquera, el año pasado no se pudo dar, este año sí".

Por último, también fue consultado sobre la situación de Alejandro Gonzalez: "Alejandro está saliendo de un proceso de lesión. Hubo la posibilidad de que sea cedido a otro club acá, ahora estamos buscando la mejor solución y va a tener todas las facilidades del club".