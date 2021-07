Juan José Luque: "Estamos esperando que Riquelme saque ese instinto goleador" | Fuente: Liga 1

Sporting Cristal clasificó recientemente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y, por su parte, Juan José Luque, Director Deportivo del cuadro 'celeste', habló del buen momento deportivo por el que están atravesando.

"Es fruto del buen trabajando que se viene realizando desde el año pasado. Hay un gran proyecto detrás de todo estos resultados. Nos reafirma que la visión que teníamos en cuanto a la evolución del equipo se van cumpliendo. Da placer trabajar día a día con todos en el club", comentó Luque en Radio Ovación.

Sin embargo, también fue consultado sobre una preocupación en el hincha rimense sobre la falta de gol de su delantero titular: Marcos Riquelme.

"Todos estamos sujetos a las críticas. La situación de un delantero con la historia, el prestigio, la calidad que tiene Riquelme, da lugar que en algún momento va a agarrar esa línea goleadora y está trabajando mucho para ello. Se esfuerza de manera increíble en los entrenamientos, en los partidos también", indicó Luque.

En la misma línea, precisó: "Estamos esperando que Riquelme saque ese instinto, ese goleador que ha demostrado durante años y estamos seguros que nos va a ayudar a lograr grandes éxitos".

Refuerzos en Sporting Cristal:

De otro lado, Luque también se refirió a la posibilidad de que llegue otro jugador al conjunto 'celeste': "Al día de hoy no. (...) Los proyectos deportivos tienen que ser sostenibles, y nosotros tenemos que tener una visión clara y responsable de nuestra gestión, y no podemos tomar decisiones a golpe. No tenemos que dejarnos llevar por instintos ni por momentos de pasión porque son justamente los proyectos son de poca duración y no se consoliden".





