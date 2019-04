Julio César Uribe y su dura crítica contra Claudio Vivas. | Fuente: Fox Sports - Twitter

Julio César Uribe cuestionó duramente al técnico de Sporting Cristal, Claudio Vivas, tras el contundente derrota (3-0) ante Olimpia de Paraguay por la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores 2019.

"Fue un Cristal irreconocible. Yo no digo que es total responsabilidad del técnico, porque tenía que ser ‘anético’, si empiezo a desglosar todo lo que he visto. Y prefiero abstenerme de esa opinión para no pisar cayos, porque no me interesa. Pero ojo que acá no somos estúpidos. Eso sí quiero expresarlo. Hay gente que sabe de fútbol y mucho", declaró el panelista Fox Sports.

“¿Perdiste un partido porque te toca jugar un partido 48 horas después? Eso fue lo que declaró Vivas”, añadió el ex crack de Selección Peruana ironizando las últimas declaraciones de Vivas, que se quejó por los partidos seguidos que disputará Sporting Cristal.

Vivas es criticado por fallar en los cambios que realizó en su sistema de juego en el segundo tiempo. En ese período llegaron los tres goles del equipo paraguayo.

Con este resultado, Sporting Cristal se mantiene con un punto y se ubica en el último lugar de su serie. Su próximo partido será ante Universidad de Concepción el 10 de abril.