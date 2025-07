Julio César Uribe oficializa salida de estos siete jugadores en Sporting Cristal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Julio César Uribe, director general de Sporting Cristal, oficializó la lista de jugadores que no seguirán en la institución celeste de cara al Torneo Clausura 2025.

“Martín Cauteruccio y Franco Romero están dentro de la lista de jugadores que no siguen en la institución, junto a Jostin Alarcón, Jhilmar Lora, Misael Sosa, Leo Díaz y Gianfranco Chávez", señaló Uribe.

Asimismo, dijo que los hermanos Catriel y Axel Cabello continuarán en el equipo. "Los hermanos Cabello seguirán aportando al club, ya que tienen contrato vigente", agregó en entrevista con Radio Ovación.

Uribe, además, dio detalles de cómo se definió la purga en Cristal. “Es un cargo de rango dirigencial, pues debo tomar decisiones deportivas y también considerar la parte afectiva. Siempre he pensado, y soy consecuente con ello, en que no se puede pedir lo que no se ha dado: se debe dar respeto. No se mencionaron los nombres de los siete jugadores que dejaban la institución porque aún no se les había comunicado; no era correcto hacerlo públicamente sin haberlo hecho antes en privado”, sostuvo.

Finalmente, se refirió a las declaraciones de Felipe Cantuarias, expresidente de Cristal, que pidió que Joel Raffo venda al club.

“Con Felipe he tenido la oportunidad de interactuar en conversatorios. Emitir una opinión sobre lo que dijo, personalmente, no me suma. Estoy en desacuerdo con su postura. Por ejemplo, si yo compro un auto, debo disfrutarlo. Respeto su opinión, pero no la comparto. También respeto a quien hizo la inversión y confía en personas para llevar al club por un buen camino, con gente capacitada y un buen clima laboral”, finalizó.