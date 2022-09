Sporting Cristal es el equipo más goleador en lo que va del torneo. | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Álex Melgarejo

Sporting Cristal, líder del Torneo Clausura y de la tabla acumulado, se va perfilando como un serio candidato para ganar este título y luchar por el título nacional. El equipo de Roberto Mosquera lleva un racha de 23 partidos sin conocer la derrota en el torneo local y en los partidos que le restan solo tiene dos salidas a provincia.

Partidos que le quedan a Sporting Cristal:

29/09: Sporting Cristal vs. ADT (1:00 pm)

05/10: Ayacucho FC vs. Sporting Cristal (3:30 pm)

09/10: Sporting Cristal vs. Universitario (3:30 pm)

15/10: Sport Boys vs. Sporting Cristal (3:30 pm)

20/10: Sporting Cristal vs. Atlético Grau (1:15 pm)

23/10: Alianza Atlético vs. Sporting Cristal (1:15 pm)

29/10: Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci (--)

Sporting Cristal se prepara para el encuentro ante ADT de este jueves 29 en el Alberto Gallardo sin público. Para este encuentro no podrá contar por suspensión con Gianfranco Chávez ni Joao Grimaldo.

Lo que si está previsto es la vuelta de los seleccionados Alejandro Duarte (arquero) y Nilson Loyola (lateral izquierdo), quienes llegarán el día miércoles y podrán ser considerados por el técnico Roberto Mosquera.