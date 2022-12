Martín Távara | Fuente: Liga 1

Este jueves, Martín Távara, volante de Sporting Cristal, escribió dos mensajes a través de su cuenta oficial de Instagram en los que ofrecía disculpas. Como se recuerda, el jugador de 23 años fue denunciado por violencia física y psicológica en contra de una mujer y fue separado de la institución rimense en la recta final del Torneo Clausura.

"Sé que he estado ausente en todo este tiempo. Han sido semanas muy complicadas para todos los que estamos involucrados en esta situación, directa o indirectamente, y es por esto que decidí llevar este tema en privado para no seguir afectando a terceros", escribió Martín Távara en un primer comunicado.

Asimismo, luego el jugador agregó: "Antes que nada, quiero empezar pidiendo perdón a todos los que se han visto afectados por mis acciones en estos últimos meses, donde vine tomando malas decisiones en muchos sentidos, sin escuchar a la gente que me aconsejaba y que quiere lo mejor para mí. Decirles a todos que estoy asumiendo mis errores y tratando de subsanar cada uno de ellos con las personas involucradas y que, además, estoy haciendo todos los esfuerzos para mejorar día a día, de la mano de profesionales y con la ayuda de mi familia que me acompaña, y de toda la gente que me apoya desde cerca o lejos y que sigue confiando en mí".

Por último, el futbolista finalizó con: "Les agradezco a todos, sin excepción, a los que me apoyan y los que critican, tomo lo mejor de ambas partes para mejorar constantemente como persona. A seguir adelante".

Continuidad de Martín Távara en Sporting Cristal:

Hace unos días, Joel Raffo, presidente del club rimense, confirmó que el volante continuará en el plantel del 2023: "Sí, está considerado en la planificación deportiva. Ha sido un jugador destacado en los últimos tiempos y en la última temporada así que está considerado en la planificación deportiva. Hemos evaluado su caso a profundidad. Creemos en las segundas oportunidades, sobre todo cuando se tratan de situaciones particulares que no se pueden decir en la externa", indicó.