¿Se va de Sporting Cristal? Misael Sosa es pretendido por Godoy Cruz de Argentina

El mercado de pases en el fútbol peruano nuevamente está abierto y los clubes peruanos realizan movimientos para incorporar refuerzos con miras al Torneo Clausura. No obstante, también esta la posibilidad de salidas y ello es lo que maneja Sporting Cristal con el caso de Misael Sosa.

El delantero argentino de 23 años llegó a Sporting Cristal para esta temporada proveniente del Deportivo Maipú del ascenso de su país, donde en el curso anterior fue uno de los futbolistas más destacados. En la tienda celeste se apostó por su fichaje buscando repetir el efecto que se tuvo con Santiago González.

No obstante, Misael Sosa no ha logrado consolidarse en el primer equipo. En la Copa Libertadores no sumó más de 44 minutos y en la Liga1 solo cinco veces fue titular, registrando dos goles.

Para el técnico Paulo Autuori, Sosa no es titular y tampoco es de sus primeras alternativas de cambio ofensivo. Una complicación debido a que el futbolista ocupa plaza de extranjero y tiene contrato hasta el 2027.

Con poco espacio en el Rímac, el Godoy Cruz de la Primera División de Argentina quiere a Misael Sosa, según pudo conocer RPP. Con el presente actual que tiene en el club, la directiva de Sporting Cristal no se opone a su salida, sin embargo, existen condiciones.

Cristal fichó a Sosa contando con la oportunidad de realizar una futura venta. Así, el club ve con buenos ojos transferirlo, pero esperan que esto sea por una venta o préstamo con un cargo alto.

Misael Sosa ya tuvo anteriormente una oferta de Argentina cuando Platense, último campeón del torneo, consultó sobre su caso, aunque no prosperó el caso.

¿Sosa abre un cupo extranjero más para Sporting Cristal?

Sporting Cristal fue uno de los clubes que en el Apertura utilizó 5 de sus 6 cupos de extranjeros para conformar su plantel. Así, para el Clausura tiene la opción de sumar a un futbolista foráneo, pero el Reglamento de la Liga1 indica que los elencos pueden remplazar a un extranjero por otro en la segunda parte del curso.

En Cristal dejaron el plantel el defensa Franco Romero y el centrodelantero Martín Cauteruccio. Con uno de los dos puede utilizarse la alternativa de remplazar a un extranjero. Aunque Sosa también deje la institución, los celestes no podrán incorporar más que dos jugadores que no cuenten con la nacionalidad peruana.