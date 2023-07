Nicolás Pasquini fue presentado en Sporting Cristal: "Encontré un club grande"

Nicolás Pasquini, flamente refuerzo de Sporting Cristal, fue presenado hoy en La Florida como la nueva incoporación del cuadro rimense para los play off de la Copa Sudamericana 2023 y el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2023. El argentino aseguró que llega a aportar toda su experiencia.

"Me he encontrado con un club muy grande, con un buen grupo que me ha tratado de maravilas. Estoy bien físicamente, vengo con competencia y con ganas de aportar mi experiencia. Ahora espero adaptarme rápido y empezar a competir", dijo el lateral zurdo de 32 años.

En otro momento de la charla, Nicolás Pasquini habló también sobre sus características en el campo de juego. "Me considero un jugador técnico, que le gusta pasar siempre al ataque. He tenido una charla con el profesor, pero todavía no hemos hablado de detalles y de lo que quiere de mí en el campo. Espero dar un gran paso en mi carrera al llegar a este club", dijo el exdefensor de Talleres de Córdoba.

Ahora en Sporting Cristal, Nicolás Pasquini usará el dorsal '28' y tiene muchas opciones de ser convocado para el duelo ante Emelec por la Copa Sudamericana.

La trayectoria de Nicolás Pasquini

Nicolás Pasquini debutó en el fútbol profesional con la camiseta de Atlanta en la temporada 2010-11. En el año 2012 llegó a Lanús y una temporada después ganería la Copa Sudamericana. Tuvo un paso por Estudiantes de la Pata y a inicios del 2023 firmó por Talleres de Córdoba.